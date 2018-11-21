Суд у німецькому Гельзенкірхені дозволив адміністраціям Ессена і Гельзенкірхена обмежувати рух дизельних автомобілів в окремих частинах міста. Причому вперше під заборону потрапили швидкісні автомагістралі, що проходять через індустріальний регіон країни.

З 1 липня наступного року в 18 з 50 районів Ессена буде обмежено рух машин з дизельними двигунами. На деяких ділянках автобану A40 буде дозволено рух лише тих автомобілів, двигуни яких відповідають екологічному стандарту Євро-5 і вище. З 1 вересня 2019-го на них допускатимуть машини класу не нижче Євро-6.

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Своїм рішенням суд задовольнив позов низки екологічних груп, які звинувачують адміністрації міст у систематичному порушенні законодавства про чистоту повітря. Раніше їм вдалося домогтися обмежень щодо дизельних автомобілів в Гамбурзі, Берліні, Кельні та інших містах.

За словами Deutsche Welle, ці обмеження вже завдали серйозної шкоди автомобільній промисловості країни. Частка дизельних машини в першому кварталі 2018 року скоротилася з 41,3 до 31,1 відсотка. Щоб уникнути погіршення ситуації, німецький уряд запропонував ряд заходів, спрямованих на стимулювання обміну старих дизельних машин на більш екологічні нові.