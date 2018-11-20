Голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі каналу "Рада" заявила що ніяких компромісів з користувачами авто на іноземній реєстрації не передбачається.

"Законопроекти прийняті в другому читанні, ніяких компромісів бути вже не може", - заявила пані Южаніна.

Читайте також: Доступне розмитнення: як порахувати розмитнення авто в 2019 році

"Ми грали в відкриту. Завжди були дуже відверті, всі зміни погоджували і рухалися всі разом. Що відбулось зараз і чому продовжують спекулювати тим, що данні законопроекти (8487 та 8488) не зовсім задовольняють або зовсім не задовольняють, це вже на совісті людей які роблять такі заяви", - говорить Ніна Южаніна.

"Працювали всі разом, і ті поступки, зменшення ставок вполовину на 90 календарних днів після вступу закону в силу говорить про те, що ті пропозиції навіть не очікувались. Вони нівелювали всі ті питання, що були в першому читанні, що ставки треба переглянути. Ми їх переглянули, зменшили вдвічі. Які зараз можуть бути питання?" - запитує Ніна Южаніна.

"Говорити тепер, що ми хотіли повністю відмінити акциз, акцизний податок з авто, нелогічно, неправильно, не по-державницьки, невідповідально і в подальшому, мені здається продовження такої риторики призведе до поганих наслідків", - вважає Ніна Южаніна.