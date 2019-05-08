Несмотря на борьбу европейских чиновников с автомобилями на дизельных двигателях, немецкие граждане и в дальнейшем отдают предпочтение легковушкам на тяжелом горючем.

В первом квартале 2019 года почти 60% всех новых легковых автомобилей, зарегистрированных в ЕС, работали на бензине, а менее трети – на дизельном топливе, сообщает Укравтопром со ссылкой на ACEA.

Все автомобили с альтернативным двигателем в совокупности охватили 8,5% рынка ЕС, а на автомобили с электроприводом (ECV) приходилось 2,5% всех автомобилей, проданных в регионе в первом квартале этого года.

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Бензиновые и дизельные автомобили

Спрос на бензиновые автомобили увеличился на пяти крупнейших автомобильных рынках ЕС, причем Италия продемонстрировала самый большой процентный прирост (+21,6%). В результате доля рынка бензиновых авто увеличилась с 55,5% до 59,3% в первом квартале 2019 года. Доля дизельных автомобилей на рынке упала почти на 6 пунктов по сравнению с первым кварталом прошлого года, и сейчас составляет 32,2% рынка. Впрочем, это не касается Германии, Эстонии, Латвии и Литвы – там доля дизелей выросла.

Транспортные средства с альтернативным питанием (APV)

В первом квартале 2019 года спрос на автомобили с альтернативным двигателем в Европейском Союзе увеличился на 25,9%. Прежде всего – из-за роста продаж электромобилей на 40,0% (99 174 авто). А вот регистрация гибридов plug-in – нет. Гибридные электромобили (HEV) также показали хорошие результаты (+33,3%), и в течение первых трех месяцев года было продано 184 808 единиц. В то же время, регистрация автомобилей LPG и NGV снизилась на 7,2% в первом квартале, в основном из-за резкого падения спроса на автомобили на природном газе (NGV).

Регистрация транспортных средств с альтернативным двигателем значительно увеличилась на всех основных рынках ЕС. Спрос на APV продемонстрировал наибольший процентный прирост в Германии (+62,9%) – в основном за счет удвоения продаж в гибридном сегменте, а также в Испании (+48,9%).

Напомним, что турецкие электромобили будут продавать в Украине.