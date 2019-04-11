Начало производства намечено на 2022 год.

Глава правления Turkcell Group Ахмет Акча на встрече с журналистами в Стамбуле объявил о планах инвестирования в разработку турецкого электромобиля. Кроме того, он надеется продавать его и в Украине.

По словам Ахмета Акчи, прототип первого турецкого электромобиля будет изготовлен уже в 2019 году, передает Liga.net. А серийное производство начнется в 2022 году. Тогда же автомобиль будет экспортироваться, в том числе в Украину.

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Телекоммуникационный гигант Turkcell, который в Украине владеет мобильным оператором lifecell, участвует в проекте турецкого электромобиля по приглашению местного правительства, вместе с четырьмя другими компаниями. Общий объем инвестиций в проект составляет 3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что турецкий консорциум будет производить 5 различных моделей электромобилей, а мощность завода составит 200 тысяч машин в год.

Напомним, что министр инфраструктуры Украины уверен в электромобильном будущем нашей страны.