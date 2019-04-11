Початок виробництва намічений на 2022 рік.

Глава правління Turkcell Group Ахмет Акча на зустрічі з журналістами в Стамбулі оголосив про плани інвестування в розробку турецького електромобіля. Окрім того, він сподівається продавати його і в Україні.

За словами Акча, прототип першого турецького електромобіля буде виготовлений вже в 2019 році, передає Liga.net. А серійне виробництво розпочнеться у 2022 році. Тоді ж автомобіль буде експортуватися, в тому числі в Україну.

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Телекомунікаційний гігант Turkcell, який в Україні володіє мобільним оператором lifecell, бере участь у проекті турецького електромобіля на запрошення місцевого уряду, разом з чотирма іншими компаніями. Загальний обсяг інвестицій в проект становить 3 мільярди доларів.

Раніше повідомлялось, що турецький консорціум буде виготовляти 5 різних моделей електромобілів, а потужність заводу складатиме 200 тисяч машин на рік.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України впевнений у електромобільному майбутньому нашої країни.