Міністр інфраструктури Володимир Омелян, що обіцяв українцям будівництво Hyperloop, вважає, що в Україні можна робити навіть електромобілі.

У разі прийняття закону "Про стимулювання розвитку електричного транспорту України" в країні може з'явитися власне виробництво з виготовлення електричних автомобілів. Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"Закон передбачає народження абсолютно нової високотехнологічної галузі в Україні, якої немає у багатьох країнах світу, і у нас є шанс зайняти місце в світовому виробництві. Поки ми чекаємо і роздумуємо, в Польщі та Угорщині вже будуються заводи, вони могли би будуватися в Україні, якби парламент вчасно проголосував", – говорить він.

За словами міністра, в Україні досить природних ресурсів для виготовлення літієвих батарей, які використовуються при виробництві електрокарів, а при політичній волі можна знайти іноземного інвестора для реалізації цього проекту.

Також в МІУ планують встановити 60 швидких зарядних станцій для електрокарів. Пристрої будуть підключені до спеціальних Power Banks, які дозволять збільшити потужність роботи станцій.

"Якщо все буде добре в наших переговорах з Укренерго, ми можемо розгорнути понад 60 так званих суперчарджерів, які можуть зарядити автомобіль за 15-20 хвилин майже на повний об'єм батареї. Ми вже підходимо до реалізації проекту, але це складні переговори, повинна бути відповідна підтримка Укренерго та Кабміну. Це буде перший такий проект у світі", – говорить Володимир Омелян.

Раніше начальник департаменту цифрової інфраструктури МІУ Олександр Озеран розповів, що зарядні станції для електрокарів будуть встановлені вздовж основних автомагістралей: Харків-Київ-Львів-Чоп і Київ-Одеса-Рені.