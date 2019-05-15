Щоб машину завжди було видно на дорозі. Бо добре освітлення – це безпека.

Зовсім скоро – 23 травня, компанія Skoda представить оновлений флагман Superb. Напередодні прем'єри автовиробник показав світлодіодну оптику моделі.

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Skoda Superb вперше отримає матричні LED-фари, які з’явились у якості опційного оснащення на Audi A8 ще у 2013 році. Нині ж концерн Volkswagen Group виділив цю технологію і для більш народної марки “Шкода”.

Задні ліхтарі будуть також повністю діодними з перетікаючим світлом сигналу поворотників, як у кросовера Skoda Kamiq. Крім того, на кормі можна помітити хромовану смугу, що сполучає ліхтарі і хромовані ж літери назви моделі на всю ширину кришки багажника.



Чеський бренд офіціно представить свій новий флагман Skoda Superb 23 травня в рамках чемпіонату світу з хокею, який проходить в Словаччині і спонсором якого довгі роки є чеський автовиробник.

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