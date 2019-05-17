15:15, сьогодні

Нову Skoda Scala чехи представили в хорватському Спліті, дороги якого стали поєднанням неймовірних морських краєвидів і звивистих серпантинів серед високих скель. Новинка теж має високу мету – видертися на клас вище, до визнаного лідеру автомобільного Олімпу.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: завода-виробника та Владислава Плєшакова

Спорт завжди був невід’ємною частиною життя чехів. Наприклад, в хокей вони грали ще наприкінці 19-го століття, нині чимало чехів грає у професійних тенісних турах, а від футболу вони просто божеволіють. Стрімко наздоганяє лідерів за популярністю гольф – з’являється чимало нових клубів і полів. Але якщо запитати звичайного чеха, що таке “гольф”, він, швидше за все, скаже, що це автомобіль. Хоча чехи завжди вважали, що їхній варіант “гольфа” – Octavia – краща від німецького "короля класу". Однак за кілька генерацій вона виросла настільки, що потроху звільнила нішу для нової моделі. І саме ця модель – нова Scala.

Нова сходинка

Scala – абсолютно нова модель в лінійці Skoda, яка замінила Rapid, Spaceback і навіть Fabia Combi. Її назва в перекладі з латинської означає “сходи”, як натяк на перехід в вищий клас.

На “Скалі” чехи застосовують нові дизайнерські рішення. Замість логотипа на дверях багажника буде напис SKODA на всю ширину витягнутого донизу скла дверей багажника. Під ними – найбільший в класі багажник на 467 літрів. Дверка багажника вже в цьому класі має електропривід. Вперше “Шкода” отримала динамічні вказівники поворотів. Фари головного світла і задні ліхтарі світлодіодні. Спереду логотип переїхав на капот, який тепер сильно заходить на решітку радіатора.

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Шкодівці обіцяють, що тепер це новий корпоративний стиль. Завдяки новій платформі MQB A0 у Скали колісна база 265 сантиметрів, тому місця на задньому ряду не менше, ніж в просторій “Октавії”. Наприклад, запас місця перед колінами сягає 73 мм, а відстань від підлоги до стелі на задньому ряду становить 98 см. Це стільки ж, як і в “Окітавії”.

Scala – перша “Шкода” із монітором розміром до 9,2 дюйма, який оремо височіє над центральною консоллю. Нарешті тепер до додатків Apple Car Play та Android Auto можна підключатися без дротів. До того ж хетчбек має найбільший в сегменті віртуальний кокпіт з екраном до 10,2 дюймів.

Крісла обшито матеріалами з використанням мікрофібри. І це перша “Шкода”, яка завжди залишається онлайн, – завдяки вбудованому чіпу eSIM мультимедійна система надає високошвидкісний доступ до інтернету (в тому числі роздає пасажирам через Wi-Fi) та нове покоління мобільних сервісів Skoda Connect. А ще Scala стала першою моделлю марки, яка вміє автоматично завантажувати нове програмне забезпечення чи мапи для навігації. До того ж Skoda Scala вміє надсилати власнику пуш-повідомлення про місцеположення машини.

Яскраві не лише кольори

На міжнародному тест-драйві в Спліті на нас вже чекало з два десятка новеньких Scala різних кольорів. Проте найбільше увагу притягували нові кольори – салатова та яскраво-синя. Спочатку ми зупинили свій вибір на останній – вона мала 1.6-літровий 115-сильний турбодизель з роботом.

40-кілометровий маршрут до готелю приміськими дорогами вздовж моря показав, що дизель став неймовірно тихим і м’яким. А робот ідеально пасує до тих хвиль обертального моменту в 250 Нм, які генерує TDI. І забігаючи наперед скажу, що цей двигун мені сподобався більше, ніж бензинові. Можливо тому, що дизель апріорі оснащують кращою звукоізоляцією, аніж бензинові модифікації. Тому мені він і здався найтихішим.

Наступна черга для тесту – яскраво салатового хетчбеку з літровим бензиновим турбомотором. Літровий TSI на 115 сил виявився доволі жвавим, тим паче в комбінації з механічною КП на 6 передач. Але я одразу активував режим Sport. Часу мало і треба швидко зрозуміти, як машина їде. Під веселе стрекотіння трьох циліндрів, яке на мій погляд могло би бути і тихішим, мотор видає непоганих 200 Нм з низів і непогано прискорюється. В цифрах це 9,8 секунди до сотні. При цьому мені здалося, що він легше і охочіше за дизельну версію пірнає у віражі. Зрозуміло, що мотор легший, але стосовно ходової, таке враження, що в колесах вищий тиск. Це тому, що наша версія мала адаптивну підвіску, яка має два режими жорсткості амортизаторів.

Та при цьому машина, якщо вірити технічним характеристикам, має середній апетит 5 літрів на сотню. Зрозуміло, що з нашим режимом їзди гірськими серпантинами ми ледве "влізли" в 9 літрів. Але якщо увімкнути режим Еко і їздити повільно, то результат міг би бути близьким до заводської цифри.

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З точки зору поведінки Scala не стала чимось принципово новим. Щось середнє між Rapid’ом та Octavia. Але на відміну від потужних Octavia та Rapid, у Scala задня підвіска буває виключно залежною – із балкою. Кліренс моделі зі звичайною ходовою становить 149 мм, а з адаптивною – на сантиметр менший.

Тому більше мене цікавило, як їхатиме топова версія 1.5 TSI на 150 сил. І вона дісталася вона мені на наступний день. Тяги у неї стільки ж як у дизеля – 250 Нм, але темперамент жвавіший. Це найшвидша Scala на сьогодні, яка набирає сотню за 8,2 секунди і розганяється до 219 км на годину. Хоча чехи запевняють, що її апетит не відрізнятиметься від трициліндрового бензиновика. І от на цьому авто на серпантинах вже цікавіше. Він не так критично реагує на завантаження чи різкі підйоми. Це машина для активних водіїв. Точніше для більш активних, ніж ті які обирають три циліндри. Адже скоро з'явиться версія RS – саме для тих, хто знається на швидкості.

Хитрі чи розумні?

Skoda не була би “Шкодою”, якби не робила акцент на опції, котрі полегшують життя і називаються Simply Clever. До "хитрих" рішень додалася нова горловина бачка омивача, кришка якої перетворюється на невелику лійку, щоби легше було заливати рідину. Традиційно парасольку можна заховати в дверях водія, а ще Scala може мати фаркоп, який розкладається і складається за допомогою електропривода. Та традиційного обладнання у Scala немало. Вона може мати до 9 подушок безпеки, включаючи подушку для колін водія та вперше в класі – задні бокові подушки. Серед опцій пропонується скляний дах, підігрів керма та електропривод дверей багажника, 18-дюймові легкосплавні диски.

Отож чеський автовиробник збирається влаштувати справжню революцію в “гольф-класі”. Чи станеться це, стане відомо після того оголошення цін на новий хетчбек Scala, який з'явиться в українських дилерів вже восени.

Більше інформації – на сайті Skoda.