В рамках "Стратегії дистрибуції ŠKODA" всі дилерські центри ŠKODA в Україні оновили дизайн інтер'єру та екстер'єру автоцентрів. Ребрендинг втілив практичні і комфортні рішення як для клієнтів, так і для співробітників, відображаючи нову комунікаційну філософію, високу якість і характерні особливості продукції ŠKODA.

Новий дизайн грунтується на комбінації сучасних технологій, якісних матеріалів і раціонального планування простору. У реалізації ідеї нового дизайну лежить досвід взаємодії і основні цінності ŠKODA. Кожен елемент салону ретельно спланований для максимально якісного обслуговування і комфортної комунікації.

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Важливою складовою оновлення є інтуїтивно зрозуміле зонування приміщення. Це дозволяє швидко орієнтуватися в просторі салону і отримати всю необхідну інформацію, використовуючи спеціальні діджитал інструменти, такі як конфігуратор автомобіля та планшети SST. Нові інструменти не тільки дають можливість познайомитися з моделями ŠKODA, включаючи їх технічні характеристики і особливості, оцінити переваги перед конкурентами, але і створити модель з індивідуальним набором опцій і функціоналу, а також, при необхідності, зробити розрахунок вартості бажаного автомобіля при купівлі його в кредит або лізинг.

В рамках нової концепції для відвідувачів передбачена простора зона очікування і дитячий куточок, що уособлює ідею комфорту і безпеки ŠKODA. Зміни торкнулися не тільки зону шоурума. Відповідно до нової концепції були підвищені стандарти технічного оснащення сервісної зони і кваліфікації персоналу. Це особливо актуально, враховуючи зростаючу технічну складність і кількість технічних асистентів в автомобілях ŠKODA. Для контролю виконання нових стандартів щомісяця проводиться оцінка роботи дилерських підприємств методом "Таємний покупець".

Нагадаємо, що дилерська мережа компанії "Єврокар" складається з 30 дилерських центрів ŠKODA і покриває всю територію України.

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