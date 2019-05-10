В рамках "Стратегии дистрибуции ŠKODA" все дилерские центры ŠKODA в Украине обновили дизайн интерьера и экстерьера автоцентров. Ребрендинг воплотил практические и комфортные решения как для клиентов, так и для сотрудников, отражая новую коммуникационную философию, высокое качество и характерные особенности продукции ŠKODA.

Новый дизайн основывается на комбинации современных технологий, качественных материалов и рациональной планировки пространства. В реализации идеи нового дизайна лежит опыт взаимодействия и основные ценности ŠKODA. Каждый элемент салона тщательно спланирован для максимально качественного обслуживания и комфортной коммуникации.

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Важной составляющей обновления является интуитивно понятное зонирование помещения. Это позволяет быстро ориентироваться в пространстве салона и получить всю необходимую информацию, используя специальные диджитал инструменты, такие как конфигуратор автомобиля и планшеты SST. Новые инструменты не только дают возможность познакомиться с моделями ŠKODA, включая их технические характеристики и особенности, оценить преимущества перед конкурентами, но и создать модель с индивидуальным набором опций и функционала, а также, при необходимости, сделать расчет стоимости желаемого автомобиля при покупке его в кредит или лизинг.



В рамках новой концепции для посетителей предусмотрена просторная зона ожидания и детский уголок, что олицетворяет идею комфорта и безопасности ŠKODA. Изменения затронули не только зону шоурума. В соответствии с новой концепцией были повышены стандарты технического оснащение сервисной зоны и квалификации персонала. Это особенно актуально, учитывая возрастающую техническую сложность и количество технических ассистентов в автомобилях ŠKODA. Для контроля выполнения новых стандартов ежемесячно проводиться оценка работы дилерских предприятий методом “Тайный покупатель”.



Напомним, что дилерская сеть компании “Еврокар” состоит из 30 дилерских центров ŠKODA и покрывает всю территорию Украины.

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