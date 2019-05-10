Юноша выходил из автобуса не замечая, что прямо на него мчится автомобиль.

Водитель школьного автобуса остановилась по правилам, а тот, который едва не сбил юношу – грубо нарушал закон.

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Его просто не должно было там быть. Поэтому мальчик, как можно увидеть на этом видео, спокойно выходит из автобуса. А когда водитель неожиданно хватает его за куртку, первое мгновение он, кажется, даже не понимает, что происходит.

Инцидент произошел в Норвиче, Нью-Йорк. За рулем школьного автобуса была Саманта Колл. Руководство школы отметило, что происшествие произошло 26 апреля на трассе неподалеку Пенсильвании, и водитель действовала согласно инструкциям: перед открытием дверей ждала определенное время, и включила сигнал аварийной остановки. Также руководство школы заверило, что "выдающийся поступок" госпожи Колл обязательно будет особо отмечен.

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