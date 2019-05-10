Юнак виходив з автобуса не помічаючи, що просто на нього мчить автомобіль.

Водійка шкільного автобуса зупинилась за правилами, а той, хто ледь не збив юнака – грубо порушував закон.

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Його просто не повинно було там бути. Тому хлопчик, як можна побачити на цьому відео, спокійно виходить з автобуса. А коли водій несподівано хапає його за куртку, першої миті він, здається, навіть не розуміє, що відбувається.



Інцидент трапився у Норвічі, Нью-Йорк. За кермом шкільного автобуса була Саманта Колл. Керівництво школи відзначило, що пригода трапилась 26 квітня на трасі неподалік Пенсильванії і водій діяла згідно усіх інструкцій: перед відкриттям дверей чекала певний час, та увімкнула сигнал аварійної зупинки. Також керівництво школи запевнило, що “видатний вчинок” пані Колл обов’язково буде особливо відзначений.

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