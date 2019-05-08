Стражі галактичного порядку отримали фантастичне купе з реальності.

Спортивне купе Lexus RC F стало одним із героїв нового повнометражного фільму від кіностудії Sony Pictures – “Люди в чорному: Інтернешнл”.

Також цікаво: У фільмі "Форсаж 9" зніматиметься рестлер Джон Сіна

Через 7 років після виходу на екран третьої частини франшизи “Люди в чорному”, ми познайомимось з новим поколінням агентів міжгалактичної безпеки. Відомо, що у якості службового автомобіля вони отримають Lexus RC F 2020 з купою руйнівних опцій.

“Lexus RC F у фільмі матиме декілька секретних можливостей, які ми розробили спеціально для допомоги агентам. Зараз я лише можу сказати, що ми створили дійсно особливий автомобіль для боротьби з прибульцями. Не можемо дочекатися, коли глядачі вперше побачать Lexus RC F у такому амплуа”, – майбутню прем’єру віце-президент із маркетингу Lexus Ліза Матераццо.



Фото: Lexus RC F та Lexus RC F Track Edition / Lexus

Lexus RC F має найпотужніший у своєму класі двигун V8 на 472 кінські сили. Автомобіль також оснащено фантастичними інопланетними технологіями. Гібрид Lexus RX та Lexus LX SUV можна побачити у сценах зустрічей із прибульцями.

Про фільм: Man In Black: International

Люди в чорному завжди захищали Землю від покидьків зі всієї галактики. Цього разу їм доведеться протистояти ще серйознішій загрозі, адже у рядах організації з’явився шпигун.



Режисером фільму виступив Фелікс Ґері Ґрей. У головних ролях – Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Кумайл Наджіані, Рейф Сполл, Лоран та Ларрі Буржуа, а також Емма Томпсон і Ліам Нісон.

Також цікаво: Росіяни вирішили випускати український суперкар