Стражи галактического порядка получили фантастическое купе из реальности.

Спортивное купе Lexus RC F стало одним из героев нового полнометражного фильма от киностудии Sony Pictures – "Люди в черном: Интернешнл".

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Через 7 лет после выхода на экран третьей части франшизы "Люди в черном", мы познакомимся с новым поколением агентов межгалактической безопасности. Известно, что в качестве служебного автомобиля они получат Lexus RC F 2020 с кучей разрушительных опций.

"Lexus RC F в фильме будет несколько секретных возможностей, которые мы разработали специально для помощи агентам. Сейчас я только могу сказать, что мы создали действительно особый автомобиль для борьбы с пришельцами. Мы не можем дождаться, когда зрители впервые увидят Lexus RC F в таком амплуа", – прокомментировал будущую премьеру вице-президент по маркетингу Lexus Лиза Матераццо.



Фото: Lexus RC F и Lexus RC F Track Edition / Lexus

Lexus RC F имеет самый мощный в своем классе двигатель V8 на 472 лошадиные силы. Автомобиль также оснащен фантастическими инопланетными технологиями. Гибрид Lexus RX и Lexus LX SUV можно увидеть в сценах встреч с пришельцами.

О фильме: Man In Black: International

Люди в черном всегда защищали Землю от отбросов со всей галактики. На этот раз им придется противостоять еще более серьезной угрозе, ведь в рядах организации появился шпион.

Режиссером фильма выступил Феликс Гэри Грей. В главных ролях – Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Кумайл Наджиани, Рейф Сполл, Лоран и Ларри Буржуа, а также Эмма Томпсон и Лиам Нисон.

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