Чеський виробник показав відео, на якому видно обриси Skoda Superb 2019та роботу світлотехніки.

За кілька днів до світової прем'єри Skoda Superb 2019, яка відбудеться 23 травня в Братиславі, чеська компанія показала ще кілька фото та короткий відеоролик, в якому видно майбутні модифікації флагрманської моделі.

Зокрема, оновлена Skoda Superb 2019 отримала з'єднані задні ліхтарі з динамічними поворотниками, надпис SKODA на дверях багажнику, будуть змінені бампери, форма протитуманних фар, лінійка колісних дисків.

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Окрім того, автомобіль отримає вседорожню версію Skoda Superb Scout. Швидше за все, вона буде збудована на базі універсала Superb та матиме "позашляховий" обвіс та збільшений кліренс. Можливий також повний привід для модифікації Superb Scout.

Традиційно найбагатша версія називатиметься Laurin & Klement. Ще одна новації – поява першого в історії Skoda гібридного приводу на серійній Superb нового покоління.

Нагадаємо, що Skoda оновила дилерську мережу в Україні.