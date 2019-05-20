Компания Rivian показала на автошоу мобильный дом на колесах на базе своего инновационного пикапа на фестивале Overland West Expo.

Фестиваль, посвященный существованию на лоне природы и кемпинга, ежегодно проходит в Аризоне, собирая искателей приключений и поклонников поклонников жизнь вне благ цивилизации.

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На Overland можно встретить немало автомобилей, прицепов, грузовиков, автобусов и микроавтобусов или даже мотоциклов, оборудованных спальным местом и другими комфортными безделушками. Однако стартап Rivian этого года, стал настоящей звездой шоу. И получил главную награду фестиваля.

Фото: концепт кемпер-пикапа Rivian R1T / Rivian

Пикап Rivian R1T оборудовали палаткой для кузова, в котором могут заночевать два человека. В дополнительном багажнике на крыше машины закреплен специнструмент для преодоления бездорожья: траки, домкрат и тому подобное.

Но главной особенностью кемпера R1T стала электрическая печь с духовкой, интегрированная в особое багажное отделение пикапа, размещенное между кабиной и багажником. Выдвижной кухонный блок также легко превращается в столик, а еще имеет отделение для хранения посуды. Питание печки осуществляется от тяговой батареи электрокара.

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По расчетам создателей, 180-киловаттная батарея способна обеспечивать энергией плиту, духовку и систему освещения лагеря в течение недели, потратив на это всего 11 процентов от полного энергозапаса.

Фото: электрический Rivian R1T / Rivian

Напомним, что кроме огромного аккумулятора в пикапа Rivian R1T также есть четыре синхронных мотор-колеса, которые развивают до 760 л.с. мощности и крутящий момент в 1120 Нм. Автомобиль оснащается пневматической подвеской, способной увеличить дорожный просвет до 355 мм, что позволяет ему преодолевать броды глубиной до метра.

По неофициальной информации старт продаж Rivian R1T дома в США стартует до конца этого года. Ожидается, что стоимость базовой модели не будет превышать 65 тысяч долларов. Это один из многих вызовов, которые Rivian R1T бросил давно обещанному Tesla Pickup. А компанию R1T составит электрический кроссовер Rivian R1S, который будет противостоять Tesla Model X.

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