Тот случай, когда за рулем ас.

В любой профессии или деле можно достичь мастерства. Даже в такой незамысловатой, казалось бы, работе, как оператор экскаватора.

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Как-то мы уже рассказывали о водителе вилочного погрузчика, который умеет управлять своей машиной с ювелирной точностью. Его ловкость действительно впечатляет. Однако на этот раз речь идет о технике, в несколько раз тяжелее – 15-тонном экскаваторе с ковшом спереди.

К сожалению, качество видео оставляет желать лучшего, однако менее зрелищным оно от этого не стало. Водитель экскаватора, как искусный стантрайдер (мото-каскадер) ставит машину на два колеса и ездит вперед и назад, как будто так и надо.

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