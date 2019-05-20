Той випадок, коли за кермом ас.

У будь-якій професії чи справі можна досягти майстерності. Навіть у такій нехитрій, здавалось би, роботі, як оператор екскаватора.

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Якось ми вже розповідали про водія вилкового навантажувача, котрий вміє керувати своєю машиною з ювелірною точністю. Його вправність філігранність дійсно вражають. Однак цього разу мова йде про техніку, у кілька разів важчу – 15-тонний екскаватор з ковшем спереду.



На жаль, якість відео залишає бажати кращого, однак менш видовищним воно від того не стало. Водій екскаватора, як вправний стантрайдер (мото-каскадер) ставить машину на два колеса і їздить вперед і назад, наче так і треба.

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