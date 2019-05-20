Компанія Rivian показала на автошоу мобільний дім на колесах на базі свого інноваційного пікапа на фестивалі Overland West Expo.

Фестиваль, присвячений існуванню на лоні природи й кемпінгу, щорічно проходить в арізоні, збираючи шукателів пригод і шанувальників шанувальників життя поза межами благ цивілізації.

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На Overland можна зустріти чимало автомобілів, причепів, вантажівок, автобусів і мікроавтобусів чи й мотоциклів, обладнаних спальним місцем та іншими комфортними дрібничками. Однак стартап Rivian цього року, став справжньою зіркою шоу. І отримав головну нагороду фестивалю.

Фото: концепт кемпер-пікапа Rivian R1T / Rivian

Пікап Rivian R1T обладнали наметом для кузову, у якому можуть заночувати двоє людей. У додатковому багажнику на даху машини закріплений спецінструмент для подолання бездоріжжя: траки, домкрат тощо.

Та головною особливістю кемпера R1T стала електрична піч з духовкою, інтегрована в особливе багажне відділення пікапа, розміщене між кабіною і багажником. Висувний кухонний блок також легко перетворюється на столик, а ще має відділення для зберігання посуду. Живлення пічки здійснюється від тягової батареї електрокара.

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За розрахунками творців, 180-кіловатна батарея здатна забезпечувати енергією плиту, духовку і систему освітлення табору протягом тижня, витративши на це лише 11 відсотків від повного енергозапасу.

Фото: електричний Rivian R1T / Rivian

Нагадаємо, що крім величезного укамулятора у пікапа Rivian R1T є також чотири синхронних мотор-колеса, які розвивають до 760 к.с. потужності і крутний момент у 1120 Нм. Автомобіль оснащується пневматичною підвіскою, здатною збільшити дорожній просвіт до 355 мм, що дозволяє йому долати броди глибиною до метра.

За неофіційною інформацією старт продажів Rivian R1T вдома у США стартує до кінця цього року. Очікується, що вартість базової моделі не перевищуватиме 65 тисяч доларів. Це один з багатьох викликів, які Rivian R1T кинув давно обіцяному Tesla Pickup. А компанію R1T складе електричний кросовер Rivian R1S, який протистоятиме Tesla Model X.

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