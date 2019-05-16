Окремі деталі, створені за допомогою 3D-друку, вже давно нікого не дивують. Але у цьому випадку увесь автомобіль "надрукований".

Стартап з Лос-Анджелеса Divergent Technologies, що спеціалізується на об’ємному друку компонентів для аерокосмічної галузі, запропонував концепцію автомобіля зі швидкозмінною конструкцією.

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На прінтері друкуються шасі і елементи кузову автомобіля. Сировиною для прінтера слугує спеціальний порошок з алюмінієвого сплаву. На думку авторів проекту, такий підхід до створення автомобілів дозволить набагато швидше впроваджувати зміну поколінь моделі, оновлення чи створювати нові кузовні модифікації. Крім того, 3D-друк дозволяє зменшити шкідливий вплив на екологію при виробництві і потребує менше капіталовкладень та виробничих витрат.

Фото: Divergent Blade / Divergen

Для демонстрації можливостей компанія Divergent створила методом 3D-друку власний прототип автомобіля, який отримав назву Blade. Він являє собою одномісний спорткар з алюмінієвим шасі і монококом та алюмінієво-карбоновим кузовом вагою усього 630 кг. При цьому 2,4-літровий турбо-мотор Blade продукує 730 к.с. потужності, що дозволяє автомобілю називатись гіперкаром.



Каліфорнійський стартап має підтримку гонконгського мільярдера Лі Ка-Шиня, який вклав у Divergent $65 мільйонів, однак про серійне чи хоча б дрібносерійне виробництво машин на зразок Blade мова поки не йде.

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