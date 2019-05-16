Вартість моделі становитиме близько $2500.

20-річний Євген Богачук, який навчається на третьому курсі Хмельницького національного університету на спеціальності "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", власноруч спроектував та зібрав електровелосипед.

На створення електричного велосипеду Євген витратив близько року часу. "Спеціальність, на якій я навчаюся, пов'язана з сонячними панелями і вітряками, але я завжди любив конструювати і кататися на велосипеді, тому вирішив спробувати скласти власний електробайк. Працював над проектом впродовж року після пар. Вдома виділив кімнату в квартирі, де складав його. Довелося протягом двох років відкладати стипендію на запчастини до байку", - каже Євген. Запчастини замовляв в інтернеті.

Фото: y.e.

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Електробайк важить 58 кг, розганяється максимум до 60 км/год. Заряджати його можна від звичайної розеки, на повну зарядку треба 5 годин. Запас ходу – 80 кілометрів.

Перша модель електробайка – універсальна. Однак в планах Євгена – створити легшу модель, для міста. "Він буде менше важити, буде полегшена рама і комплектуючі, дві зйомні батареї. Відповідно буде і нижча ціна. Хочу спробувати зробити їх спеціалізованими, для доставки по місту", - говорить Євген Богачук.

За словами Євгена, зацікавлені люди в інвестуванні проекту вже є. Виробництво електробайків хочуть організувати у Хмельницькому, продавати – в Україні та за кордоном. Орієнтовна ціна майбутніх двоколісних – дві з половиною тисячі доларів.

Нагадаємо, як їздити на електробайку в місті.