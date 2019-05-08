Нажаль, поки що не в Україні, а у Франції.

З вересня нинішнього року у Франції буде введена заборона на використання електричних самокатів і гіроскутеров на тротуарах.

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Про це заявив міністр транспорту Франції, коментуючи різке підвищення аварій та нещасних випадків з пішоходами за участю такого транспорту у країні, повідомляє france24.com. Електротранспорт безшумний і досить швидкий – деякі моделі скутерів розвивають швидкість у 50 км/год. Відзначається, що особливо від несподіваних “нальотчиків” страждають літні люди і маленькі діти.

Наразі у Франції близько 15 000 одиниць такої техніки, однак очікується, що до кінця року це число збільшиться до 40 000.

За новим законом учасники руху, які їздитимуть по тротуару чи пішохідними доріжками на електросамокаті, гіроскутері чи іншому подібному пристрої, отримають штраф у 135 євро. Дозволяється їздити на такому транспорті по вулиці або велосипедних доріжках.

Необхідність регламентувати рух нового виду транспорту вже очевидна не лише у Франції, а й в інших країнах світу, включаючи й Україну. Однак першу законодавчу базу для персонального електротранспорту у Європі підготували саме французькі правовики. До такого кроку раніше вдалась лише влада Перу, де з цього місяця заборонено використовувати моторизовані самокати та гіроскутери в пішохідних зонах. Мерія Берліна також розробляє правила для використання електросамокатів, а в іспанській Барселоні нещодавно повністю заборонили прокат такого транспорту.

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