К сожалению, пока не в Украине, а во Франции.

С сентября нынешнего года во Франции будет введен запрет на использование электрических самокатов и гироскутеров на тротуарах.

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Об этом заявил министр транспорта Франции, комментируя резкое повышение аварий и несчастных случаев с пешеходами с участием такого транспорта в стране, сообщает france24.com. Электротранспорт бесшумный и довольно быстрый – некоторые модели скутеров развивают скорость в 50 км/час. Отмечается, что особенно от неожиданных “налетчиков” страдают пожилые люди и маленькие дети.

Сейчас во Франции около 15 000 единиц такой техники, однако ожидается, что до конца года это число увеличится до 40 000.

По новому закону участники движения, которые будут ездить по тротуару или пешеходным дорожкам на электросамокате, гироскутере или другом подобном устройстве, получат штраф в 135 евро. Разрешается ездить на таком транспорте по улице или велосипедным дорожкам.

Необходимость регламентировать движение нового вида транспорта уже очевидна не только во Франции, но и в других странах мира, включая и Украину. Однако первую законодательную базу для персонального электротранспорта в Европе подготовили именно французские правовики. К такому шагу раньше пришли лишь власти Перу, где с этого месяца запрещено использовать моторизованные самокаты и гироскутеры в пешеходных зонах. Мэрия Берлина также разрабатывает правила для использования электросамокатов, а в испанской Барселоне недавно полностью запретили прокат такого транспорта.

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