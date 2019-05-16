Стоимость модели составит около $2500.

20-летний Евгений Богачук, который учится на третьем курсе Хмельницкого национального университета на специальности "Электроэнергетика, электротехника и электромеханика", собственноручно спроектировал и собрал электровелосипед.

На создание электрического велосипеда Евгений потратил около года времени. "Специальность, на которой я учусь, связана с солнечными панелями и ветряными мельницами, но я всегда любил конструировать и кататься на велосипеде, поэтому решил попробовать составить собственный электробайк. Работал над проектом в течение года после пар. Дома выделил комнату в квартире, где составлял его. Пришлось в течение двух лет откладывать стипендию на запчасти к байку", – говорит Евгений. Запчасти заказывал в интернете.

Фото: y.e.

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Электробайк весит 58 кг, разгоняется максимум до 60 км/час. Заряжать его можно от обычной розетки, на полную зарядку надо 5 часов. Запас хода – 80 километров.

Первая модель электробайка – универсальная. Однако в планах Евгения – создать более легкую модель, для города. "Он будет меньше весить, будет облегчена рама и комплектующие, две съемные батареи. Соответственно будет и более низкая цена. Хочу попробовать сделать их специализированными, для доставки по городу", – говорит Евгений Богачук.

По словам Евгения, заинтересованные люди в инвестировании проекта уже есть. Производство электробайков хотят организовать в Хмельницком, продавать – в Украине и за рубежом. Ориентировочная цена будущих двухколесных – две с половиной тысячи долларов.

Напомним, как ездить на электробайке в городе.