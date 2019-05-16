McLaren заявляє, що новий GT є найлегшим, найшвидшим, найкомфортнішим і найкращим за керованістю у сегменті гранд-турерів преміум-класу.

Компанія McLaren офіційно представила нову серійну модель у своїй гаммі – McLaren GT.

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Легке й потужне спорткупе створене для комфортних поїздок на далекі відстані – на відміну від решти “Макларенів”, які дозволяють їхати швидко, але й швидко виснажують водія жорсткими підвісками і необхідністю постійно тримати кермо обома руками.

McLaren GT збудований за перевіреною схемою: карбоновий монокок MonoCell II-T та легкий кузов забезпечують автомобілю міцну структуру при низькій масі – важить GT усього 1530 кілограмів.

Фото: гранд-турер McLaren GT / McLaren

GT пропонує два багажних відділення: спереду – на 150 літрів і ззаду – на 420. Це на 200 літрів більше, ніж у McLaren 570GT. Домогтися більшої практичності в GT вдалось за рахунок максимально низького розміщення двигуна і випускної системи.

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Комфорт водія і пасажира забезпечують крісла з електроприводами і підігрівом. Також спорткару виділені остання версія мультимедійної системи з 12,3-дюймовим екраном, атмосферна підсвітка салону, панорамний дах та акустична система Bowers&Wilkins з 12-ма динаміками, яку за доплату можна доповнити карбоновим сабвуфером і кевларовими середньочастотними динаміками.

Фото: McLaren GT 2019 / McLaren

Для зниження рівня вібрацій опори двигуна зроблені вдвічі менше жорсткими, ніж у McLaren 600LT. Силовий агрегат нового GT являє собою 4-літровий турбований V8 потужністю 620 к.с., який працює з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач. Від 0 до 100 км/год McLaren GT прискорюється за 3,2 секунди. Друга сотня на спыдометры досягаэться вже через 9 секунд. А максимальна швидкість становить 325 км/год.

Модифікована підвіска дісталась новому спорткару від McLaren 720S. Вона оснащується системою Optimal Control Theory, що “передбачає” дорогу попереду і за пару мілісекунд змінює налаштування шасі для комфортнішого руху. Також передбачено три фіксовані режими налаштувань підвіски та ключових агрегатів: Comfort, Sport і Track.



Замовити McLaren GT вже можна у офіційних дилерів по всьому світу. Поставки автомобілів клієнтам плануються в кінці поточного року. Вартість новинки стартує з відмітки у 163 тисячі фунтів або 210 тисяч доларів США.

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