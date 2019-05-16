McLaren заявляет, что новый GT является самым легким, быстрым, комфортным и лучшим по управляемости в сегменте гранд-туреров премиум-класса.

Компания McLaren официально представила новую серийную модель в своей гамме – McLaren GT.

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Легкое и мощное спорткупе создано для комфортных поездок на дальние расстояния – в отличие от остальных "Макларенов", которые позволяют ехать быстро, но и быстро истощают водителя жесткими подвесками и необходимостью постоянно держать руль обеими руками.

McLaren GT построен по проверенной схеме: карбоновый монокок MonoCell II-T и легкий кузов обеспечивают автомобилю прочную структуру при низкой массе – весит GT всего 1530 килограмм.

Фото: гранд-турер McLaren GT / McLaren

GT предлагает два багажных отделения: спереди – на 150 литров и сзади – на 420. Это на 200 литров больше, чем в McLaren 570GT. Добиться большей практичности в GT удалось за счет максимально низкого размещения двигателя и выпускной системы.

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Комфорт водителя и пассажира обеспечивают кресла с электроприводами и подогревом. Также спорткару выделена последняя версия мультимедийной системы с 12,3-дюймовым экраном, атмосферная подсветка салона, панорамная крыша и акустическая система Bowers&Wilkins с 12-ю динамиками, которую за доплату можно дополнить карбоновым сабвуфером и кевларовыми среднечастотными динамиками.

Фото: McLaren GT 2019 / McLaren

Для снижения уровня вибраций опоры двигателя сделаны вдвое меньше жесткими, чем в McLaren 600LT. Силовой агрегат нового GT представляет собой 4-литровый турбированный V8 мощностью 620 л.с., который работает с 7-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач. От 0 до 100 км/ч McLaren GT ускоряется за 3,2 секунды. Вторая сотня на спидометре достигается уже через 9 секунд. А максимальная скорость составляет 325 км/ч.

Модифицированная подвеска досталась новому спорткару от McLaren 720S. Она оснащается системой Optimal Control Theory, что "предугадывает" дорогу впереди и за пару миллисекунд меняет настройки шасси для комфортного движения. Также предусмотрено три фиксированных режима настроек подвески и ключевых агрегатов: Comfort, Sport и Track.

Заказать McLaren GT уже можно у официальных дилеров по всему миру. Поставки автомобилей клиентам планируются в конце текущего года. Стоимость новинки стартует с отметки в 163 тысяч фунтов или 210 тысяч долларов США.

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