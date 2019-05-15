Кроссовер и универсал в топовом исполнении John Cooper Works теперь имеют еще больше общего.

Mini официально представила обновленные Clubman JCW и Countryman John Cooper Works. Обе новинки получили свежий двухлитровый турбомотор мощностью 301 л.с. от BMW.

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Фото: Mini Clubman JCW 2019 / Mini

Появление такого агрегата в арсенале Mini делает новинки самыми мощными дорожными моделями марки в истории. Двигатель сочетается только с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды в случае JCW Clubman, и за 5,1 секнды в случае JCW Countryman. В обоих максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Фото: Mini Countryman JCW 2019/Mini

Кроме нового мотора Mini JCW отличаются доработанным и усиленным шасси с самоблокованим дифференциалом на передней оси, усиленными тормозными механизмами, лучшей системой охлаждения двигателя и трансмиссии. Внешне модели в исполнении JCW отличаются аэродинамическим обвесом с красными акцентами, новым рисунком решетки радиатора, новыми колесами (в базе на 18 дюймов, за доплату – 19 дюймов), шильдиками и опциональным двухцветным окрасом кузова. Светодиодная оптика также включена в стандартное оснащение.

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