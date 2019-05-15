Кросовер і універсал у топовому виконанні John Cooper Works тепер мають ще більше спільного.

Mini офіційно представила оновлені Clubman JCW та Countryman John Cooper Works. Обидві новинки отримали свіжий дволітровий турбомотор потужністю 301 к.с. від BMW.

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Фото: Mini Clubman JCW 2019 / Mini

Поява такого агрегата в арсеналі Mini робить новинки найпотужнішими дорожніми моделями марки в історії. Двигун поєднується тільки з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, яка дозволяє розганятись до 100 км/год за 4,9 секунди у випадку JCW Clubman, та за 5,1 секнди у випадку JCW Countryman. В обох максимальна швидкість становить 250 км/год.

Фото: Mini Countryman JCW 2019 / Mini

Окрім нового мотора Mini JCW відрізняються допрацьованим і посиленим шасі з самоблокованим диференціалом на передній осі, посиленими гальмівними механізмами, кращою системою охолодження двигуна і трансмісії.Зовні моделі у виконанні JCW відрізняються аеродинамічним обвісом з червоними акцентами, новим малюнком решітки радіатора, новими колесами (в базі на 18 дюймів, за доплату – 19 дюймів), шильдиками і опціональним двоколірним забарвленням кузова. Світлодіодна оптика також включена в стандартне оснащення.

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