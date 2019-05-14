Низькі позиції німецьких брендів у рейтингу J.D. Power в Британії стали для усіх несподіванкою, так само, як і перемога французького.

Аналітики компанії J.D. Power склали рейтинг надійності автомобілів у Великобританії в 2019 році за результатами масштабного дослідження. Несподівано очолив рейтинг французький бренд Peugeot.

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Загалом експерти аналітичної компанії оцінювали 177 параметрів, зібрали відгуки автовласників і проаналізували кількість проблем, що виникають на кожні 100 автомобілів одного бренду. В опитуванні приймало участь більше 11,5 тисяч власників автомобілів, зареєстрованих в період з листопада 2015 року по січень 2018 року у Великобританії. Оцінювання проводилось для 25 брендів, автомобілі поділили на 8 категорій.

Найбільшу кількість проблем було виявлено у автомобілів марки BMW – їх назбиралось аж 181. Нижче середньостатистичних показників проблематичності опинились такі бренди як Fiat (173), Audi (167), Jaguar (159), Land Rover (142), Mercedes-Benz (136), Toyota (134), Citroen (126), Renault (122) та Mazda (122).

Найменше нарікань від власників отримали Peugeot (77 проблем на 100 машин), Skoda (88), Hyundai (90), Nissan (94), Suzuki (94), Vauxhall (95), Kia (101), Mini (103), Ford (104) і Volvo (106).

Також експерти J.D. Power назвали по три моделі в кожному сегменті з найменшою кількістю проблем. Серед міських автомобілів це Volkswagen Up, Hyundai i10 і Peugeot 108. У класі компактних моделей кращими виявились Skoda Octavia, Seat Leon та Ford Focus. Найнадійнішими компактними кросоверами стали Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 та Honda CR-V. Середньогабаритні моделі: Vauxhall Insignia, Mercedes C-Class, Volkswagen Passat. Кращі у сегменті MPV – Ford C-Max, Vauxhall Zafira, Citroen C4 Picasso. Надійними субкомпактами названо Peugeot 208, Hyundai i20 і Ford Fiesta, а субкомпактними кросоверами – Vauxhall Mokka, Peugeot 2008 та Nissan Juke. У класі люксових автомобілів було названо усього одну модель: Mercedes E-Class.

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