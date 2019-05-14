Низкие позиции немецких брендов в рейтинге J.D. Power в Британии стали для всех неожиданностью, как и победа французского.

Аналитики компании J.D. Power составили рейтинг надежности автомобилей в Великобритании в 2019 году по результатам масштабного исследования. Неожиданно возглавил рейтинг французский бренд Peugeot.

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В целом эксперты аналитической компании оценивали 177 параметров, собрали отзывы автовладельцев и проанализировали количество проблем, возникающих на каждые 100 автомобилей одного бренда. В опросе принимали участие более 11,5 тысяч владельцев автомобилей, зарегистрированных в период с ноября 2015 года по январь 2018 года в Великобритании. Оценивание проводилось для 25 брендов, автомобили поделили на 8 категорий.

Наибольшее количество проблем было выявлено у автомобилей марки BMW – их собралось аж 181. Ниже среднестатистических показателей проблематичности оказались такие бренды как Fiat (173), Audi (167), Jaguar (159), Land Rover (142), Mercedes-Benz (136), Toyota (134), Citroen (126), Renault (122) и Mazda (122).

Меньше всего нареканий от владельцев получили Peugeot (77 проблем на 100 машин), Skoda (88), Hyundai (90), Nissan (94), Suzuki (94), Vauxhall (95), Kia (101), Mini (103), Ford (104) и Volvo (106).

Также эксперты J.D. Power назвали по три модели в каждом сегменте с наименьшим количеством проблем. Среди городских автомобилей это Volkswagen Up, Hyundai i10 и Peugeot 108. В классе компактных моделей лучшими оказались Skoda Octavia, Seat Leon и Ford Focus. Самыми надежными компактными кроссоверами стали Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 и Honda CR-V. Среднегабаритные модели: Vauxhall Insignia, Mercedes C-Class, Volkswagen Passat. Лучшие в сегменте MPV – Ford C-Max, Vauxhall Zafira, Citroen C4 Picasso. Надежными субкомпактами названы Peugeot 208, Hyundai i20 и Ford Fiesta, а субкомпактными кроссоверами – Vauxhall Mokka, Peugeot 2008 и Nissan Juke. В классе люксовых автомобилей была названа всего одна модель: Mercedes E-Class.

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