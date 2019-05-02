Это уже совсем другой уровень для электрокаров.

От заявления о выпуске родстера Tesla до презентации концепта прошло пять лет. Появления серийной модели придется ждать минимум два года. Но характеристики электрического спорткара обещают компенсировать долгое ожидание.

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Недавно Tesla обновила софт для Model S, что позволило увеличить автономный пробег на одном заряде. В ответ на вопрос пользователя в Twitter, увеличится ли запас хода у Tesla Roadster, глава компании ответил, что пробег будет “более 1000 км”. Если это так – Roadster будет самым дальнобойным электрокаром в мире. Согласно предварительным заявлениям, у Roadster должен был быть запас хода в 620 миль или 990 км.

Фото: Tesla Roadster / Tesla

Производство электрического купе начнется не раньше 2020 года. Конкретных сроков начала производства или дату премьеры серийного образца компания не называет. Мало что известно и о силовой установке двухдверки, известно лишь, что самая мощная модификация будет иметь три электромотора, которые обеспечат крутящий момент 10 000 Нм. При этом Roadster будет еще и самым быстрым по ускорению до 100 км/ч (меньше 2 секунд) и по скорости прохождения дистанции в четверть мили (402 м) – 8,8 секунды.

Tesla уже открыла прием заявок на приобретение Roadster. Стоить электрический суперкар будет около 200 тысяч долларов, а так называемая стартовая модификация, которую выпустят тиражом не более 1000 экземпляров, обойдется на 50 тысяч долларов дороже.

Кстати, ранее Илон Маск объявил о возобновлении программы финансового поощрения клиентов для привлечения новых “адептов” Tesla. Все участники реферальной программы получат скидки и примут участие в розыгрыше электрического спорткара Roadster.

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