Це вже зовсім інший рівень для електрокарів.

Від заяви про випуск родстера Tesla до презентації концепта минуло п’ять років. На появу серійної моделі доведеться чекати щонайменше два роки. Та характеристики електричного спорткара обіцяють компенсувати довге очікування.

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Нещодавно Tesla оновила софт для Model S, що дозволило збільшити автономний пробіг на одному заряді. У відповідь на запитання користувача у Twitter чи збільшиться запас ходу в Tesla Roadster, голова компанії відповів, що пробіг буде “більше 1000 км”. Якщо так – Roadster буде найбільш дальнобійним електрокаром у світі. За попередніми заявами у Roadster мав бути запас ходу у 620 миль або 990 км.

Фото: Tesla Roadster / Tesla

Виробництво електричного купе розпочнеться не раніше 2020 року. Конкретних термінів початку виробництва чи дати прем'єри серійного зразка компанія не називає. Мало що відомо і про силову установку дводверки, відомо лиш, що найпотужніша модифікація матиме три електромотори, які забезпечать крутний момент у 10 000 Нм. При цьому Roadster буде ще й найшвидшим за прискоренням до 100 км/год (менше 2 секунд) і за швидкістю проходження дистанції в чверть милі (402 м) – 8,8 секунди.

Tesla вже відкрила прийом заявок на придбання Roadster. Коштувати електричний суперкар буде близько 200 000 доларів, а так звана стартова модифікація, яку випустять тиражем не більше 1000 екземплярів, обійдеться на 50 000 доларів дорожче.



До речі, раніше Ілон Маск оголосив про відновлення програми фінансового заохочення клієнтів до залучення нових “адептів” Tesla. Усі учасники реферальної програми матимуть знижки і візьмуть участь у розіграші електричного спорткара Roadster.

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