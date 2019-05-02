Виробництво батарейних машин буде збитковим до 2025 року.

Компанія Volkswagen активно інвестує у будівництво електромобілів, готуючи до виходу цілу серію машин під індексом ID. Аби зробити свої електрокари доступними для покупців, автовиробнику доведеться довгий час працювати в мінус.

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Перший серійний електро-хетч стане на конвеєр у кінці цього року, а вже у 2020-му покупці зможуть отримати перші екземпляри автомобіля. Однак прибутки німецький концерн почне отримувати не раніше, ніж через шість років.

За інформацією німецького видання Auto Motor und Sport, на кожному автомобілі концерн Volkswagen втрачатиме близько трьох тисяч євро, якщо утримуватиме стартову ціну на електричний хетчбек на рівні 30 тисяч євро, як і було обіцяно.

Фото: три електрокари Volkswagen серії ID / Volkswagen

Підрахувавши об’єм інвестицій Volkswagen у електромобілі, автори публікації дійшли висновку, що вийти в плюс при такому “розкладі” німецький концерн зможе лише у 2025 році.

Така ситуація є типовою для автовиробників, які вирішили освоювати сектор електротранспорту. Відомо, що Fiat втрачає на кожному проданому 500e по 18 тисяч євро, а Chevrolet з кожного Bolt має мінус 9000 доларів.

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