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Російський "Науково-дослідний автомобільний інститут" збудував 3 прототипи кабріолета Aurus. Усі для Кремля.

Російські ЗМІ повідомляють про те, що під брендом Aurus представлено п’яту модель урядового проекту “Кортеж”, однак такий кабріолет ніколи не зможуть замовити навіть найбагатші росіяни.

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Кабріолет Aurus не має навіть назви. “Як такої назви у машини немає, просто: “Парадний автомобіль Аурус”, – сказав на презентації в НАМІ заступник директора проекту Олександр Лєбєдєв.

Фото: путінські кабріолети / Motor1

Дводверка з відкидним дахом збудована на платформі “ФГУП НАМИ”, запозиченій у Aurus седана Senat S600. Силова установка – також від седана: 600-сильний 4,4-літровий V8 турбо з електромотором і 9-ступенева автоматична коробка передач.

“Парадним” кабріолет роблять відсутність переднього пасажирського крісла, режим обмеженої до 20 км/год швидкості, стійки для мікрофонів і поручень для їзди стоячи.



Кабріолетів збудували усього три. Усі вони будуть використовуватись відомчим гаражем Кремля. Якщо Aurus і випускатиме кабріолети “для народу”, то вони суттєво відрізнятимуться від машин, які можна побачити зараз.

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