Более грубая версия Rolls-Royce Dawn, которая никогда не станет серийной.

Российский Научно-исследовательский автомобильный институт построил 3 прототипа кабриолета Aurus. Все для Кремля.

Российские СМИ сообщают о том, что под брендом Aurus представлена пятая модель правительственного проекта “Кортеж”, однако такой кабриолет никогда не смогут заказать даже самые богатые россияне.

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Кабриолет Aurus не имеет даже названия. “Как такового названия у машины нет, просто: “Парадный автомобиль Аурус”, – сказал на презентации в НАМИ заместитель директора проекта Александр Лебедев.

Фото: путинские кабриолеты / Motor1

Двухдверка с откидной крышей построена на платформе “ФГУП НАМИ”, заимствованной у Aurus седана Senat S600. Силовая установка от седана: 600-сильный 4,4-литровый V8 турбо с электромотором и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

“Парадным” кабриолет делают отсутствие переднего пассажирского кресла, режим ограниченной до 20 км/ч скорости, стойки для микрофонов и поручень для езды стоя.

Кабриолетов создали всего три. Все они будут использоваться ведомственным гаражом Кремля. Если Aurus и будет выпускать кабриолеты “для народа”, то они существенно будут отличаться от машин, которые можно увидеть сейчас.

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