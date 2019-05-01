Они должны быть ироничными, однако выглядят слишком хорошо.

Художник из Нью-Йорка Себастьян Эрразурис получил международное признание за свои провокационные работы из разных областей и дисциплин. Через свои произведения художник демонстрирует противопоставление общественным шаблонам и личностям-иконам.

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Илон Маск в скульптуре Эрразуриса представл в образе древнеримского бога Марса. К классическому образу с легионерским шлемом и ангельскими крыльями Себастьян добавил одну важную деталь из нашей эпохи – огнемет Flamethrower от компании Илона Маска Boring Company.

Фото: Илон Маск в образе бога Марса / Sebastian Errazuriz

В греко-римском пантеоне Эрразуриса, который будет выставлен в музее современного искусства в Нью-Йорке, также можно увидеть Джеффа Безоса верхом на лошади, Сергея Брина в образе Юлия Цезаря и очках Google Glass, Стива Джобса в позе “Мыслителя”, который “завис” в своем iPhone, Лира Пейджа, Марка Цукерберга и Эдварда Сноудена.

Фото: скульптуры Себастьяна Эрразуриса из цикла "начало конца”/ Sebastian Errazuriz

В скульптурах Эрразуриса можно узнать также лидеров трех мегадержав: Трампа, Цзинпиня и Путина.



Фото: Себастьян Эрразурис / Sebastian Errazuriz

Экспозиция имеет название “Начало конца”, будет демонстрироваться в Elizabeth Collective в Нью-Йорке с первого по 24 мая.

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