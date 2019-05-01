Вони мали б бути іронічними, однак виглядають занадто добре.

Художник з Нью-Йорку Себастьян Ерразуріс отримав міжнародне визнання за свої провокаційні роботи з різних областей та дисциплін. Через свої твори митець демонструє протиставлення суспільним шаблонам та особистостям-іконам.

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Ілон Маск у скульптурі Ерразуріса посав у образі давньоримського бога Марса. До класичного образу з легіонерським шоломом і янгольськими крилами Себастьян додав одну важливу деталь з нашої епохи – вогнемет Flamethrower від компанії Ілона Маска Boring Company.

Фото: Ілон Маск у образі бога Марса / Sebastian Errazuriz

У греко-римському пантеоні Ерразуріс, який буде виставлений у музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, також можна побачити Джефа Безоса верхом на коні, Сергія Бріна в образі Юлія Цезара та окулярах Google Glass, Стіва Джобса у позі “Мислителя”, що “завис” у своєму iPhone, Ліра Пейджа, Марка Цукерберга та Едварда Сноудена.

Фото: скульптури Себастьяна Ерразуріса з циклу “Початок кінця” / Sebastian Errazuriz

У скульптурах Ерразуріса можна впізнати а також лідерів трьох мегадержав: Трампа, Цзинпіня та Путіна.



Фото: Себастьян Ерразуріс / Sebastian Errazuriz

Експозиція має назву “Початок кінця”, демонструватиметься у Elizabeth Collective в Нью-Йорку з першого по 24 травня.

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