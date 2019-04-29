Похоже, лидеру Северной Кореи безразличны международное эмбарго и санкции ООН.

Ким Чен Ын во время визита в Россию "засветил" запрещенные броне-лимузины Mercedes-Benz Pullman и Maybach 62S.

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Высший руководитель КНДР, глава партии, армии и народа, Новая звезда, Блестящий товарищ, гений среди гениев, маршал КНДР – это официальные титулы лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который правит с 2011 года, унаследовав власть от отца.

В следствии закрытой внешней политики и постоянной военной агрессии со стороны Северной Кореи, на нее были наложены экономические санкции ООН, которые, помимо прочего, включают запрет на продажу в страну предметов роскоши. Откуда же тогда взялся Mercedes-Benz Pullman? Да еще и в сопровождении Maybach 62S.

Такие лимузины стоят более миллиона долларов, а их продажа осуществляется по спецзаказу, Daimler декларирует строгий отбор клиентов. Однако представитель компании заявляет, что немецкий концерн никогда не вступал в отношения с Ким Чен Ыном.

"Мы не состоим в деловых связях с КНДР уже более 15 лет и строго придерживаемся эмбарго, поэтому не знаем, как эти транспортные средства попали в Северную Корею", – заявила пресс-секретарь Daimler ссылку Моккерт агентству Associated Press.

Скорее всего, лимузины попали в автопарк Ким Чен Ына через “третьи руки”. К тому же, у лидера Северной Кореи есть замечательный пример для подражания в лице нового друга – президента России. В Daimler же подчеркнули, что тщательно отслеживают весь экспорт, однако вторичный рынок находится вне зоны их компетенции.

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