Квалификационные заезды команд на треке в Баку пришлось отменить из-за халатности организаторов.

Организаторов критикуют и высмеивают за уровень подготовки. Незакрепленный люк на гоночном треке, который стал причиной аварии, – это лишь полбеды.

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Во время квалификационной сессии перед Гран При Азербайджана болид пилота команды Williams Джорджа Расселла получил серьезные повреждения через люк технического канала. Его забыли закрепить.

К счастью, авария обошлась без серьезных последствий, хотя все могло быть гораздо хуже, если бы машины ехали группой. Но на этом проблемы для команды и болида не кончились, потому что во время эвакуации техническая машина задела пролет моста и залила гоночный автомобиль гидравлическим маслом.

Дирекция Формулы-1 приняла решение полностью отменить первую практику, чтобы у сотрудников трека была возможность проверить все люки.

Заместитель руководителя команды Williams Клэр Уильямс считает, что подобные вещи являются неприемлемыми для Формулы 1.

"Подобные инциденты недопустимы. Такого не ждешь на трассах Формулы 1. Эти люки нужно заваривать. Мы обсудим этот вопрос с дирекцией гонки", – заявила дочь основателя и руководителя команды.

В дополнение, журналисты Motorsport.com. насчитали на треке в Баку 300 (!) выбоин. Их хорошо видно на этих кадрах.

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