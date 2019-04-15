Настоящие фанаты имеют шанс попасть в самое сердце Red Bull Racing, McLaren и Williams SportPesa Racing Point.

Турне “гоночной долины” для ярых сторонников чемпионата Формула 1 позволит посетить “конюшни” четырех гоночных команд, познакомиться и пообщаться с их представителями и провести время в компании таких же фанатов.

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Motorsport Valley Tour проводится порталом Live Motorsport, в сферу деятельности которого входит организация мероприятий и продажа билетов на спортивные события.

Двухдневный тур “Гоночной долины” в сопровождении специалиста позволит участникам тура заглянуть за кулисы трех команд Формулы 1: Red Bull Racing, Williams и SportPesa Racing Point, а также посетить легендарный McLaren.



Фото: мануфактура SportPesa Racing Point / motorsportlive

Первый тур пройдет 15 и 16 июля – сразу после Гран При Великобритании. Его программа начнется в штаб-квартире McLaren, где участники смогут попрактиковаться в замене шин на пит-стопе. Следующая остановка на маршруте – Williams, с возможностью посетить крупнейшую в мире частную коллекцию автомобилей Формулы 1 в Центре исторического наследия Williams.

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Первый день завершится визитом на базу команды Red Bull Racing, где на ужин участников пригласят ведущий телеканала Sky Дэвид Крофт и победитель Гран При Великобритании Джонни Херберт, а своими знаниями о Формуле 1 поделятся спортивный директор Aston Martin Red Bull Racing Джонатан Уитли, гоночный инженер Джеймс Робинсон и Джонатан Нобл с Motorsport.com.

На следующий день участников тура ждет штаб-квартира команды SportPesa Racing Point с возможностью увидеть производственные процессы и испытания. Ланч состоится в здании фонда Bicester Heritage, всемирно известного своими усилиями по сохранению раритетных автомобилей и сведений об истории автомобиля. После ланча гостям будет предоставлена возможность поездки (в качестве пассажира) на гоночном Bugatti 35B 1929 года.

По программ тура предусматривает возможность выбора: с ночевкой в четырехзвездочном отеле Whittlebury Hall или без. В первом случае стоимость тура на одного человека составляет 2967 евро, а с номером в отеле – 3121 евро.

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