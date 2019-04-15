Справжні фанати мають шанс потрапити у саме серце Red Bull Racing, Williams McLaren та SportPesa Racing Point.

Турне “гоночною долиною” для найпалкіших прихильників чемпілнату Формула 1 дозволить відвідати “стайні” чотирьох гоночних команд, познайомитись та поспілкуватись з їх представниками і провести час у компанії таких же фанатів.

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Motorsport Valley Tour проводиться порталом Motorsport Live, у сферу діяльності якого входить організація заходів і продаж квитків на спортивні події.

Дводенний тур “Гоночною долиною” у супроводі фахівця дозволить учасникам туру зазирнути за лаштунки трьох команд Формули 1: Red Bull Racing, Williams і SportPesa Racing Point, а також відвідати легендарний McLaren.



Фото: мануфактура SportPesa Racing Point / motorsportlive

Найперший тур пройде 15 і 16 липня – одразу після Гран Прі Великобританії. Його програма розпочнеться у штаб-квартирі McLaren, де учасники зможуть попрактикуватися в заміні шин на піт-стопі. Наступна зупинка на маршруті – Williams, з можливістю відвідати найбільшу в світі приватну колекцію автомобілів Формули 1 в Центрі історичної спадщини Williams.

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Перший день завершиться візитом на базу команди Red Bull Racing, де на вечерю учасників запросять ведучий телеканалу Sky Девід Крофт і переможець Гран Прі Великобританії Джонні Херберт, а своїми знаннями про Формулу 1 поділяться спортивний директор Aston Martin Red Bull Racing Джонатан Уїтлі, гоночний інженер Джеймс Робінсон і Джонатан Нобл з Motorsport.com.

Наступного дня учасників туру чекає штаб-квартира команди SportPesa Racing Point з можливістю побачити виробничі процеси і випробування. Ланч відбудеться в будівлі фонду Bicester Heritage, всесвітньо відомого своїми зусиллями щодо збереження раритетних автомобілів і відомостей про історію автомобіля. Після ланчу гостям буде надана можливість поїздки (в якості пасажира) на гоночному Bugatti 35B 1929 року.

За програм туру передбачає можливість вибору: з ночівлею у чотиризірковому готелі Whittlebury Hall або без. У першому випадку вартість тура на одну особу становить 2967 євро, а з номером у готелі – 3121 євро.

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