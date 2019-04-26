1600 лошадиных сил мощности – это вам не шутки!

Гигантские антикрылья создают больше прижимной силы, чем весит сам автомобиль.

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Команда Scribante Racing подготовила впечатляющую махину на базе Nissan GT-R для участия в соревновании по скоростному подъему на склон Jaguar Simola Hillclimb 2-5 мая в Южной Африке.

Этот зверь имеет гигантское крыло и массивный сплиттер снизу на переднем бампере. На “спине” есть еще один монструозный спойлер с нижним диффузором. Еще один сплиттер закреплен на нижней части заднего бампера. На высоких скоростях они создают больше прижимной силы, чем весит автомобиль, сообщают его создатели. Отмечается, что все кузовные панели автомобиля выполнены из карбона.

По информации Scribante Racing, двигатель продуцирует 2200 лошадиных сил мощности, а на колесах имеет около 1600 “лошадей”.

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