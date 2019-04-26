Иногда, чтобы застрявшая машина могла выбраться из ловушки нужна всего одна дополнительная лошадиная сила. Только настоящая.

Сколько лошадиных сил у лошади? Логично было бы предположить, что одна, но это не так. Посмотрите это видео, чтобы убедиться, а объяснение читайте ниже.

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В видео можно увидеть, как лошадь помогает выбраться хэтчбеку Ford Focus (от 85 до 120 л. с.), что случайно застрял в яме. Конь с легкостью сдвинул с места двухтонный автомобиль и готов был бежать кросс с таким прицепом.

Как физическая величина “лошадиная сила” является устаревшей единицей измерения. Ее придумал и ввел в обращение физик Джеймс Уатт, однако позже на международной конвенции вместо "л. с." решили использовать "ватт".

Так называемая “метрическая лошадиная сила определяется как 75 кгс*м/с, то есть как мощность, затрачиваемая при равномерном вертикальном поднимании груза массой в 75 кг со скоростью 1 метр в секунду при стандартном ускорении свободного падения. Таким образом:

1 лошадиная сила = 735,49875 ватт

При этом лошадь на короткое время может развивать мощность около 1000 кгс*м/с, что соответствует 9,8 кВт или до 15 л.с.

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