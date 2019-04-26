Іноді, щоб застрягла машина могла вибратись з пастки потрібна усього одна додаткова кінська сила. Тільки справжня.

Скільки кінських сил у коня? Логічно було б припустити, що одна, та це не так. Подивіться це відео, щоб переконатись, а пояснення читайте нижче.

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У відео можна побачити, як кінь допомагає вибратись хетчбеку Ford Focus (від 85 до 120 к.с.), що випадково застряг у ямі. Кінь з легкістю зрушив з місця двотонну автоівку і ладен був бігти кросс з таким причепом.

Як фізична величина “кінська сила” є застарілою одиницею виміру. Її вигадав і ввів у обіг фізик Джеймс Уатт, однак пізніше на міжнародній конвенції замість “к.с.” вирішили використовувати “ват”.

Так звана “метрична кінська сила визначається як 75 кгс*м/с, тобто як потужність, що витрачається при рівномірному вертикальному підніманні вантажу масою в 75 кг зі швидкістю 1 метр на секунду при стандартному прискоренні вільного падіння. Таким чином:

1 кінська сила = 735,49875 ват

При цьому кінь на короткий час кінь може розвивати потужність близько 1000 кгс*м/с, що відповідає 9,8 кВт або до 15 к.с.

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