1600 кінських сил потужності – це вам не жарти!

Гігантські антикрила створюють більше притискної сили, ніж важить сам автомобіль.

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Команда Scribante Racing підготувала вражаючу машинерію на базі Nissan GT-R для участі в змаганні зі швидкісного підйому на схил Jaguar Simola Hillclimb 2-5 травня у Південній Африці.

Цей звір має гігантське крило та масивний спліттер знизу на передньому бампері. На “спині” є ще один монструозний спойлер з нижнім дифузором. Ще один спліттер закріплений на нижній частині заднього бампера. На високих швидкостях вони створюють більше притискної сили, ніж важить автомобіль, повідомляють його творці. Зазначається, що усі кузовні панелі автомобіля виконані з карбону.



За інформацією Scribante Racing, двигун продукує 2200 кінських сил потужності, а на колесах має близько 1600 “коней”.

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