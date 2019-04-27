Кваліфікаційні заїзди команд на треку в Баку довелось відмінити через халатність організаторів.

Організаторів критикують і висміюють за рівень підготовки. Незакріплений люк на гоночному треку, який став причиною аварії, – це лише півбіди.

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Під час кваліфікаційної сесії перед Гран Прі Азербайджану болід пілота команди Williams Джорджа Расселла отримав серйозні пошкодження через люк технічного каналу. Його забули закріпити.



На щастя, аварія обійшлась без серйозних наслідків, хоча усе могло бути набагато гірше, якби машини їхали гурбою. Та на цьому негаразди для команди і боліда не скінчились, бо під час евакуації технічна машина зачепила проліт мосту і залила гоночний автомобіль гідравлічним маслом.

Дирекція Формули-1 прийняла рішення повністю скасувати першу практику, щоб у працівників треку була можливість перевірити всі люки.

A look at the incident that brought first practice to a premature end in Baku 👀#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/VikJY5ts4M — Formula 1 (@F1) 26 апреля 2019 г.

Заступник керівника команди Williams Клер Вільямс вважає, що подібні речі є непрйнятними для Формули 1.

“Подібні інциденти неприпустимі. Такого не чекаєш на трасах Формули 1. Ці люки потрібно заварювати. Ми обговоримо це питання з дирекцією гонки ", – заявила донька засновника і керівника команди.

На додачу, журналісти Motorsport.com. нарахували на треку у Баку 300 (!) вибоїн. Їх добре видно на цих кадрах.

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