Схоже, лідеру Північної Кореї байдужєе на міжнародні ембарго і санкції ООН.

Кім Чен Ин під час візиту до Росії “засвітив” заборонені броне-лімузини Mercedes-Benz Pullman і Maybach 62S.

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Вищий керівник КНДР, очільник партії, армії та народу, Нова зірка, Блискучий товариш, геній серед геніїв, маршал КНДР – це офіційні титули лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, що править з 2011 року, успадкувавши владу від батька.

Через закриту зовнішню політику і постійну військову агресію з боку Північної Кореї, на неї були накладені економічні санкції ООН, які, окрім іншого, включають заборону на продаж у країні предметів розкоші. Звідки ж тоді узявся Mercedes-Benz Pullman? Та ще й у супроводі Maybach 62S.

Такі лімузини коштують більше мільйона доларів, а їх продаж здійснюється за спецзамовленням, Daimler декларує строгий відбір клієнтів. Однак представник компанії заперечує, що німецький концерн будь-коли вступав у стосунки з Кім Чен Ином.

“Ми не маємо ділових зв'язків з КНДР вже більше 15 років і строго дотримуємося ембарго, тож не знаємо, як ці транспортні засоби потрапили в Північну Корею”, – заявила прес-секретар Daimler Силке Моккерт агентству Associated Press.



Найімовірніше, лімузини потрапили у автопарк Кім Чен Ина через “треті руки”. До того ж, у лідера Північної Кореї є чудовий приклад для наслідування в особі нового друга – президента Росії. У Daimler же підкреслили, що ретельно відстежують увесь експорт, однак вторинний ринок знаходиться поза зоною їх компетенції.

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