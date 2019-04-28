Легендарний електромобіль Tesla Model S, який дає фору будь-якому конкуренту, має багато недоліків. Про них розповідає власник, який експлуатує його в Україні.

Ось 7 недоліків Tesla Model S, які дуже заважають автовласнику в Україні:

Нема запасного колеса. Якщо на дорозі з колесом щось трапиться, доведеться викликати евакуатор. Особливо це неприємно на заміській трасі. Дальність ходу взимку. Якщо влітку Tesla Model S може проїхати 350 км/год, то взимку – 200-220 км. Лише "пічка" використовує 6 кіловат на годину. До того ж показник рівня залишку пробігу взимку не показує правдивих показань. Наявність всього двох підсклянників в автомобілів. Причому вони неглибокі, знаходяться незручно, через що постійно розливаєш каву. Рівень збірки та комплектації. Цей авто в США коштував новим 80 тисяч доларів США. За ці гроші можна придбати преміум-автомобіль. Але в Tesla Model S збітка та якість не дуже: наприклад, в фари потрапляє волога, перегоряють світлодіоди. Дизайн інтер'єру дуже простий, а в зеркальці для водія навіть немає підсвітки. Шумоізоляція автомобіля погана. Це просто клей та кусочок фольги. На нерівній дорозі машина скрипить. Електромобіль дуже довго заправляється електроенергією. Якщо заряджати машину у власному гаражі чи паркінгу, вона до повної батареї буде заряджатися 12 годин. На звичайній зарядці, щоб проїхати 30 км, потрібно чекати годину часу. Є швидкі зарядки (50 кВт на годину), але їх в Києві не так багато. Електроенергія на ньому коштує 8 грн за кіловат, часто ще треба платити за паркування. Тому заправка цього електромобіля буде коштувати майже стільки ж, як і для звичайного бензинового авто. Окрім того, щоб заряджатися швидко, треба придбати адаптер Chademo-Tesla. Він коштує близько 600 доларів. Але все одно з Києва до Одеси, Львова чи Харкова за один раз без підзарядки не доїдеш. По VIN-коду не можна перевірити комплектацію автомобіля. Тому якщо купувати його на аукціоні в Америці, про комплектацію дізнатися не можна. Tesla Model S може зачинитись сама, коли її ключ знаходиться всередині. На інших авто такої проблеми не буває. Тому потрібно обов'язково возити запасний ключ та встановити мобільний додаток на смартфон.

Незважаючи на всі ці недоліки, власник не збирається змінювати Tesla Model S на інше авто та вважає, це – транспорт майбутнього.

Нагадаємо, що Tesla вибухнула на стоянці в Китаї.