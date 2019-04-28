Легендарный электромобиль Tesla Model S, который дает фору любому конкуренту, имеет много недостатков. О них рассказывает владелец, который эксплуатирует его в Украине.

Вот 7 недостатков Tesla Model S, которые очень мешают автовладельцу в Украине:

Нету запасного колеса. Если на дороге с колесом что-то случится, придется вызывать эвакуатор. Особенно это неприятно на загородной трассе. Дальность хода зимой. Если летом Tesla Model S может проехать 350 км/ч, то зимой – 200-220 км. Только "печка" использует 6 киловатт в час. К тому же показатель уровня остатка пробега зимой не показывает правдивых данных. Наличие всего двух подстаканников у автомобиле. Причем они неглубокие, находятся неудобно, из-за чего постоянно разливаешь кофе. Уровень сборки и комплектации. Это авто в США стоило новым 80 тысяч долларов США. За эти деньги можно приобрести премиум-автомобиль. Но в Tesla Model S сборка и качество не очень: например, в фары попадает влага, перегорают светодиоды. Дизайн интерьера очень простой, а в зеркальце для водителя даже нет подсветки. Шумоизоляция автомобиля плохая. Это просто клей и кусочек фольги. На неровной дороге машина скрипит. Электромобиль очень долго заправляется электроэнергией. Если заряжать машину в собственном гараже или паркинге, она до полной батареи будет заряжаться 12 часов. На обычной зарядке, чтобы проехать 30 км, нужно ждать час времени. Есть быстрые зарядки (50 кВт в час), но их в Киеве не так много. Электроэнергия на нем стоит 8 грн за киловатт, часто еще надо платить за парковку. Поэтому заправка этого электромобиля будет стоить почти столько же, как и для обычного бензинового авто. Кроме того, чтобы заряжаться быстро, надо приобрести адаптер Chademo-Tesla. Он стоит около 600 долларов. Но все равно из Киева в Одессу, Львов или Харьков за один раз без подзарядки не доедешь. По VIN-коду нельзя проверить комплектацию автомобиля. Поэтому если покупать его на аукционе в Америке, о комплектации узнать нельзя. Tesla Model S может закрыться сама, когда ее ключ находится внутри. На других авто такой проблемы не бывает. Поэтому нужно обязательно возить запасной ключ и установить мобильное приложение на смартфон.

Несмотря на все эти недостатки, владелец не собирается менять Tesla Model S на другое авто и считает, это – транспорт будущего.

Напомним, что Tesla взорвалась на стоянке в Китае.