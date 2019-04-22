В сети распространяется видео, где на стоянке взрывается Tesla Model S. Это произошло накануне важного события для компании.

Видео, на котором на паркинге Шанхая взрывается Tesla Model S, сначала появилось в китайской соцсети Weibo. Сначала под автомобилем появляется дым, а потом машина взрывается. Взрывом накрывает еще несколько автомобилей, которые стояли рядом.

В компании Tesla мгновенно отреагировали на событие и прислали специалистов, которые должны разобраться в причине взрыва. Пока что известно лишь, что в результате происшествия никто не пострадал.

Взрыв произошел накануне важного для американской компании события – Tesla Autonomy Investor Day (день инвестора в беспилотные технологии Tesla). На этом ивенте руководитель компании Илон Маск должен продемонстрировать полный автопилот на своих машинах.

Напомним, что Tesla подняла цены на все свои модели.